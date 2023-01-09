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14:25, 9 января 2023Россия

ВС России уничтожили следящий за передвижением войск дрон ВСУ

«Русская весна» показала кадры поражения дрона ВСУ, следящего за передвижением войск ВС РФ

В Донецкой народной республике (ДНР) бойцы Вооруженных сил России смогли нанести удар прямо по украинскому дрону с камерой видеонаблюдения, при помощью которой ВСУ могли отслеживать передвижение российских войск. Кадры с ударом опубликовало издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.

Как уточняет издание, поражение украинского дрона было осуществлено при помощи расчета советского противотанкового гранатомета.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило что российские военные нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных аппаратов.

Алина Хасанбекова
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