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15:26, 1 января 2023Россия

Минобороны сообщило об ударе по производствам дронов на Украине

Минобороны заявило об ударе 31 декабря по объектам украинского ОПК, где производят дроны

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованных в производстве беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, производящиеся на этом объекте дроны использовались для атак против России.

«Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

30 декабря сообщалось, что около Севастополя в Черном море заметили кружащий американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Судя по карте, беспилотник вылетел с Кипра, пролетел через территорию Греции и Болгарии.

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Варвара Кошечкина
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