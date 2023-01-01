Минобороны сообщило об ударе по производствам дронов на Украине

Минобороны заявило об ударе 31 декабря по объектам украинского ОПК, где производят дроны

Российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованных в производстве беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, производящиеся на этом объекте дроны использовались для атак против России.

«Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

30 декабря сообщалось, что около Севастополя в Черном море заметили кружащий американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Судя по карте, беспилотник вылетел с Кипра, пролетел через территорию Греции и Болгарии.