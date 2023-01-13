На Украине рассказали о разработке нового ударного дрона

«Укроборонпром»: разработка нового ударного БПЛА прошла завершающую стадию

Разработка украинского ударного беспилотника прошла завершающую стадию, рассказала официальный представитель государственного предприятия «Укроборонпром» Наталья Сад. Ее слова приводит Telegram-канал BBC News.

Сад отметила, что разработка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вошла в стадию, «про которую ничего нельзя говорить». Беспилотник может нести 75 килограммов полезной нагрузки на расстояние до тысячи километров. Представитель «Укроборонпрома» добавила, что новый дрон прошел летные испытания и готовится к демонстрации для руководства украинской армии.

Также она сообщила, что Украина начала производить боеприпасы для минометов собственной разработки на производственных мощностях одной из стран НАТО.

В октябре гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что на украинском заводе компании будут собирать дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

В июле журнал The National Interest писал, что Россия превосходит Украину по количеству разведывательных беспилотных летательных аппаратов.