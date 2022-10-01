Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА

На заводе Baykar на Украине начнут собирать высотную модель БПЛА Bayraktar Akıncı

Фото: Paulius Peleckis / Globallookpress.com

На Украине на заводе Baykar начнут собирать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Akıncı, заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар. Его слова приводит Еspreso.tv, передает РИА Новости.

«На заводе Baykar на Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине», — сказал он.

По словам гендиректора, работа над созданием завода Baykar на Украине продолжается, несмотря на происходящие события. Планируется выпуск новых моделей, одна из которых, возможно, получит украинское название, сказал Халюк Байрактар.

Ранее турецкая авиастроительная компания Baykar Makina отреклась от поставок беспилотников в Россию, подчеркнув, что она никогда не поставляла БПЛА в эту страну. «Потому что мы поддерживаем Украину», — говорил тогда гендиректор компании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали срок возможного вступления Украины в НАТО
Британцы осудили Байдена из-за его предупреждений Путину
Оценено влияние санкций на Путина
Стало известно о мошенничестве при продаже бронежилетов в Москве
На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА
Москвич убил жену из ревности и сообщил ее матери
Стала известна причина конфликта между Мбаппе и Неймаром
В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций
Названа альтернатива поврежденным «Северным потокам» для Европы
Синоптик назвал сроки рассеивания тумана в московских аэропортах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.