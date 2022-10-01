На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА

На заводе Baykar на Украине начнут собирать высотную модель БПЛА Bayraktar Akıncı

На Украине на заводе Baykar начнут собирать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Akıncı, заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар. Его слова приводит Еspreso.tv, передает РИА Новости.

«На заводе Baykar на Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине», — сказал он.

По словам гендиректора, работа над созданием завода Baykar на Украине продолжается, несмотря на происходящие события. Планируется выпуск новых моделей, одна из которых, возможно, получит украинское название, сказал Халюк Байрактар.

Ранее турецкая авиастроительная компания Baykar Makina отреклась от поставок беспилотников в Россию, подчеркнув, что она никогда не поставляла БПЛА в эту страну. «Потому что мы поддерживаем Украину», — говорил тогда гендиректор компании.

