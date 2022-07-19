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Турецкая компания Baykar отреклась от поставок беспилотников в Россию

Турецкая компания Baykar опровергла возможность поставок беспилотников в Россию

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые беспилотники России и опровергает саму возможность делать это в будущем. Об этом телеканалу сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар в эфире телеканала CNN.

«Мы им ничего не доставляли или не поставляли. В будущем мы этого делать также не будем. Потому что мы поддерживаем Украину», — сказал Байрактар, отрекшись от сотрудничества с Москвой.

Эта компания уже передавала несколько беспилотников Киеву на безвозмездной основе (ранее украинские власти закупали турецкие беспилотники). О том, чтобы поставлять их Москве, речи не было, однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, будто Иран намерен передать России до нескольких сотен БПЛА. Тегеран эти слова опроверг.

Виктория Кондратьева
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