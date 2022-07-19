Турецкая компания Baykar отреклась от поставок беспилотников в Россию

Турецкая компания Baykar опровергла возможность поставок беспилотников в Россию

Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые беспилотники России и опровергает саму возможность делать это в будущем. Об этом телеканалу сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар в эфире телеканала CNN.

«Мы им ничего не доставляли или не поставляли. В будущем мы этого делать также не будем. Потому что мы поддерживаем Украину», — сказал Байрактар, отрекшись от сотрудничества с Москвой.

Эта компания уже передавала несколько беспилотников Киеву на безвозмездной основе (ранее украинские власти закупали турецкие беспилотники). О том, чтобы поставлять их Москве, речи не было, однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, будто Иран намерен передать России до нескольких сотен БПЛА. Тегеран эти слова опроверг.