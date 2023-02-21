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23:16, 21 февраля 2023Силовые структуры

Дело Тесака прекратили по просьбе родственников

«Ъ»: Мытищинский горсуд прекратил дело Максима Марцинкевича по просьбе родственников
Максим Марцинкевич

Максим Марцинкевич. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мытищинский городской суд прекратил уголовное дело ныне покойного националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) по просьбе его родственников. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По информации издания, соответствующее ходатайство в суд подал отец Марцинкевича. Он согласился с прекращением уголовного дела сына в связи с его смертью. «Семья националиста прекратила борьбу за его доброе имя, после того как ей отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных», — говорится в статье.

Максима Марцинкевича 16 сентября 2020 года обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасается за свою жизнь.

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Марина Совина
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