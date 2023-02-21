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10:26, 21 февраля 2023Россия

Погибшего под Москвой после курения вейпа школьника назвали сыном судьи

«Известия»: погибший после курения вейпа 13-летний школьник был сыном федеральной судьи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Школьник, который погиб после курения вейпа в Московской области, был сыном федеральной судьи. Об этом пишут «Известия».

По их данным, судья нашла 13-летнего сына мертвым дома в постели, рядом с его телом был вейп, баллончик и два дезодоранта. На теле школьника не было повреждений, но кожа имела серый оттенок.

Предварительно, за неделю до случившегося подросток пожаловался на плохое самочувствие и не ходил в школу несколько дней. Причина смерти мальчика не названа, она устанавливается.

О гибели подростка в Подмосковье стало известно во вторник, 21 февраля. Тогда сообщалось, что в личных вещах мальчика нашли баллончик с газом и испаритель от электронной сигареты. Известно, что баллончики с газом, так же как и зажигалки, используют токсикоманы-снифферы.

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Анастасия Шейкина
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