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18:28, 20 февраля 2023Россия

В Подмосковье школьник покурил вейп и умер

В подмосковном Ногинске семиклассник покурил вейп и умер

Фото: Unsplash

В подмосковном Ногинске семиклассник из кадетской школы покурил вейп и умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, тело ребенка обнаружили вернувшиеся домой родители. Mash уточняет, что в личных вещах 13-летнего мальчика были обнаружены баллончик с газом и испаритель от электронной сигареты.

Точной причины смерти Mash не называет.

Известно, что баллончики с газом, так же как и зажигалки, используют токсикоманы-снифферы. Вдыхание газа может вызвать кислородное голодание или гипоксию, острая форма которой приводит к смерти.

Ранее сообщалось, что в Калининграде семиклассница покурила вейп, отравилась и впала в кому. А 8 февраля стало известно, что в реанимацию попали два подростка — согласно предварительной информации, незадолго до потери сознания они покурили вейп в школе.

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Марк Леонов
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