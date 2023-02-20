В Подмосковье школьник покурил вейп и умер

В подмосковном Ногинске семиклассник покурил вейп и умер

В подмосковном Ногинске семиклассник из кадетской школы покурил вейп и умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, тело ребенка обнаружили вернувшиеся домой родители. Mash уточняет, что в личных вещах 13-летнего мальчика были обнаружены баллончик с газом и испаритель от электронной сигареты.

Точной причины смерти Mash не называет.

Известно, что баллончики с газом, так же как и зажигалки, используют токсикоманы-снифферы. Вдыхание газа может вызвать кислородное голодание или гипоксию, острая форма которой приводит к смерти.

Ранее сообщалось, что в Калининграде семиклассница покурила вейп, отравилась и впала в кому. А 8 февраля стало известно, что в реанимацию попали два подростка — согласно предварительной информации, незадолго до потери сознания они покурили вейп в школе.