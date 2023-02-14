Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 14 февраля 2023Россия

Российская семиклассница впала в кому после курения вейпа

Amber Mash: семиклассница из Калининграда впала в кому после курения вейпа

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Российская школьница покурила вейп, отравилась и впала в кому, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Семиклассница из Калининграда курила электронное устройство втайне от родителей. В день инцидента у девочки случился приступ рвоты, после этого ее мать обнаружила дочь лежащей без сознания.

Школьницу госпитализировали в детскую областную больницу, после случившегося она впала в кому. Медики диагностировали у девочки отравление неизвестным веществом.

Позже семиклассница пришла в себя и рассказала, что покурила вейп, которым ее угостили знакомые. Вещество из электронного устройства отправили на экспертизу, детали произошедшего выясняются.

Уточняется, что это четвертый случай отравления неизвестным веществом в Калининграде за неделю. 8 февраля стало известно, что в местную реанимацию попали два подростка — согласно предварительной информации, незадолго до потери сознания они покурили вейп в школе. 6 февраля в детскую областную больницу поступила калининградская первокурсница с измененным состоянием сознания, у которой также диагностировали отравление. По словам студентки, она покурила электронное устройство.

Ранее женщина из Санкт-Петербурга обнаружила 23-летнюю дочь в состоянии комы с лежащей рядом электронной сигаретой. Девушку госпитализировали с острым отравлением неустановленным веществом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде и сильном ветре
Боррель оценил возможность отправить Киеву истребители словом «посмотрим»
В России рассказали об интересе к С-500 за рубежом
Глава Минобороны Украины встретился с шефом Пентагона
Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей
В Петербурге 16-летняя девочка упала с 12-го этажа на глазах подруги
Бежавшие в Южную Корею от мобилизации россияне получили право на убежище
Глава галереи Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
Страны-участницы НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.