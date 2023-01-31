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16:15, 31 января 2023Россия

В Петербурге мать обнаружила дочь в коме с лежащей рядом электронной сигаретой

В Санкт-Петербурге мать обнаружила дочь в коме с лежащей рядом электронной сигаретой

Фото: Unsplash

В Приморском районе Санкт-Петербурга мать обнаружила 23-летнюю дочь в состоянии комы с лежащей рядом электронной сигаретой. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах во вторник, 31 января, пишет сайт 78.ru.

Инцидент произошел в одной из квартир на проспекте Королева. Местную жительницу, лежащую на полу в бессознательном состоянии, обнаружила мать. Рядом находились электронная сигарета и бутылка с неизвестной жидкостью.

Петербурженку госпитализировали с острым отравлением неустановленным веществом в отделение реанимации. По словам женщины, запрещенные вещества ее дочь не употребляла.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в январе родственники нашли тело восьмиклассника в квартире на Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге. Рядом со школьником находились вейп и жидкость к нему.

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Евгения Куликова
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