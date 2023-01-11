В Петербурге тело восьмиклассника нашли в квартире рядом с жидкостью для вейпа

В Петербурге родные нашли тело восьмиклассника в квартире рядом с жидкостью для вейпа

Родственники нашли тело восьмиклассника в квартире на Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге. Рядом со школьником находились вейп и жидкость к нему. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Прибывшие по вызову сотрудники полиции и эксперты не обнаружили на теле подростка следов насилия. Они увезли на исследование то, что могло стать причиной его гибели.

Правоохранители предположили, что перед смертью 14-летний школьник мог использовать вейп. Труп был направлен в морг.

Юноша проживал в петербургской квартире вместе с отцом, бабушкой и дедушкой. На учетах он не состоял. В настоящее время выясняются другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток попал в больницу после того, как у него во рту взорвался вейп. Врачи диагностировали у ребенка рваные раны губ, переломы нижних и верхних резцов, а также ожог предплечья.