Российский подросток лишился зубов после взрыва вейпа во рту

В Екатеринбурге подросток лишился зубов и получил ожог после взрыва вейпа во рту

В Екатеринбурге 15-летний подросток попал в больницу после того, как у него во рту взорвался вейп. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.

По информации издания, инцидент произошел 6 июня. Вейп подростку передал знакомый, который хотел таким образом спрятать его от родителей. Дождавшись, когда дома никого не будет, пострадавший мальчик решил покурить, однако устройство почти сразу взорвалось. В результате подростку выбило пять передних зубов. Он пытался скрыть произошедшее от взрослых, но в итоге обратился к матери, после чего был доставлен в больницу на скорой помощи.

Врачи диагностировали у ребенка рваные раны губ, переломы нижних и верхних резцов, а также ожог предплечья, сообщили порталу в полиции.

Это не первый случай, когда подростки попадают в больницу после взрыва вейпа. Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге в марте 2021 года. Курительное устройство взорвалось во рту ученика местной гимназии и выбило ему зубы. А в январе 2020 года в больницу в тяжелом состоянии попал 17-летний житель Саратовской области. Взрыв устройства нанес ему серьезные травмы рта и лишил зубов.