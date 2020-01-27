У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета. Об этом ИА «Версия-Саратов» сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, подросток серьезно пострадал, у него выбиты зубы. Как рассказали в областном Минздраве, юношу доставили в хирургическое отделение районной больницы в тяжелом состоянии. Ему оказали медпомощь и отправили лечиться в Саратов.

В сентябре 2019 года у 20-летнего жителя Перми в руках взорвалась электронная сигарета, когда он ремонтировал устройство. Проблема была в аккумуляторной батарее. Из-за искры на молодом человеке загорелась одежда, он получил пять процентов ожога тела.

В декабре сообщалось, что около 8 процентов курящих россиян используют для этого вейпы, кальяны и сигареты без фильтра. Всего в России курит приблизительно 30 процентов жителей, большинство из них — мужчины, которые пристрастились к привычке в возрасте 15-20 лет.

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