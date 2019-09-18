Взорвавшийся вейп поджег россиянина

В Перми у 20-летнего местного жителя в руках взорвалась электронная сигарета, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данным собеседника издания, в ночь на 17 сентября молодой человек ремонтировал устройство. Проблема была в аккумуляторной батарее — когда юноша чинил ее, произошел взрыв. Из-за искры на молодом человеке загорелась одежда.

Пострадавший получил пять процентов ожогов тела, его доставили в больницу.

В мае член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что курение кальянов, вейпов и электронных сигарет является нетрадиционным для христиан. По его словам, уход от «традиционного курения» у молодежи «пугает».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru