У российского подростка во рту взорвался вейп и выбил ему зубы

В Екатеринбурге у ученика местной гимназии во рту взорвался вейп. Из-за взрыва у подростка выбило зубы. Об этом пишет региональное издание E1.RU.

Состояние мальчика стабильное. В местном департаменте здравоохранения подчеркнули, что инцидент произошел не на территории школы.

«Вейпы не проходят сертификацию. (...) Все производится кустарным способом, мы не знаем точно производителя», — отметил главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Осенью 2020 года в силу вступили поправки в антитабачный закон, приравнивающие электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачным изделиям. Как и обычные сигареты, их нельзя курить в общественных местах. С 28 января 2021 года по этим поправкам вводится административная ответственность. Кроме того, с 2021 года запрещено курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, в складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.