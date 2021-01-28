Заведения общепита в России будут штрафовать за подачу кальяна

В России вводятся штрафы для заведений общепита за подачу кальяна. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступают в силу в четверг, 28 января, сообщает ТАСС.

Осенью 2020 года в силу вступили поправки в антитабачный закон, приравнивающие электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачным изделиям. Как и обычные сигареты, их нельзя курить в общественных местах. С 28 января 2021 года по этим поправкам вводится административная ответственность. Теперь курение никотинсодержащей продукции в заведениях общепита повлечет штрафы до 40 тысяч рублей для ИП и до 90 тысяч рублей для компаний. Кроме того, штрафовать будут и за отсутствие знака о запрете курения.

Ранее сообщалось, что 28 января в России вступают в силу принятые в июле 2020 года поправки к антитабачному закону, запрещающие продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Кроме того, теперь россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию.

С 1 января в России запрещено курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, в складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.