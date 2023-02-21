Китай представил концепцию глобальной безопасности

Xinhua: Китай опубликовал выдвинутую Си Цзиньпином инициативу глобальной безопасности

КНР опубликовала текст концепции инициативы глобальной безопасности. Документ распространило агентство Xinhua.

Инициатива глобальной безопасности, выдвинутая председателем Китая Си Цзиньпином в апреле 2022 года, подразумевает поддержание мира во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию как стремление всех государств. Мера также направлена на устранение ключевых проблем международных кризисов, улучшение управления в этой сфере и развитие сотрудничества для содействия безопасности.

Ранее Китай обещал продолжить содействовать мирным переговорам по Украине. С таким заявлением выступил глава МИД страны Цинь Ган. Он заручился «привносить китайскую мудрость для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине».