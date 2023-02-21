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10:00, 22 февраля 2023Из жизни

Африканский яйцеед украл гигантское яйцо у пигалиц-кузнецов и попал на видео

Latest Sightings: змея украла у птиц слишком крупное яйцо и попала на видео

В ЮАР змея украла у гнездившихся на земле птиц слишком крупное яйцо и попыталась проглотить его. Рептилия попала на видео, которое опубликовано на Latest Sightings.

27-летний полевой гид Фрэнк Де Бир стал очевидцем того, как африканский яйцеед похитил из гнезда пигалиц-кузнецов гигантское яйцо, и снял произошедшее на видео. «Мы сидели рядом с водопоем, любовались пейзажем и наслаждались горячим кофе. Когда мы собирали вещи, я услышал встревоженные крики пигалиц-кузнецов. Они нападали на что-то на земле. Я сразу подумал, что это змея», — рассказал гид.

Очевидцы подошли ближе и увидели африканского яйцееда, который полз в направлении птиц. Эти змеи, как правило, питаются яйцами и известны своей способностью проглатывать их целиком.

Пигалицы-кузнецы перешли в нападение. Они пикировали и клевали змею, чтобы отпугнуть ее. Но яйцеед отражал их атаки и подбирался к гнезду. Было очевидно, что пигалицы не смогут с ним справиться. Вскоре змея подобралась к гнезду и сумела схватить яйцо, которое не смогла сразу же проглотить из-за его размеров. После этого она стала уползать с добычей во рту. «Это выглядело очень странно и комично», — подчеркнул гид. В конце концов змея скрылась в кустах.

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Пигалица-кузнец — вид птиц семейства ржанковых. Эти птицы распространены от Кении и Центральной Танзании на юг и юго-восток до южной оконечности Африки. Птицы получили название из-за характерного пения, похожего на звон кузнечного молота на наковальне. Это территориальные птицы, которые яростно защищают свои гнезда. Они гнездятся на земле, предпочитая открытые пространства.

Африканский яйцеед обитает на большей части Африки, за исключением Центральной Сахары и экваториальных лесов. Эти змеи вырастают до 110 сантиметров. Питаются исключительно яйцами птиц.

Ранее сообщалось, что в Австралии ромбический питон убил поссума с детенышами, но потерпел неудачу, когда начал их глотать. Змея не смогла справиться с чересчур крупной добычей и осталась голодной.

Алиса Дмитриева
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