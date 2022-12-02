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12:03, 2 декабря 2022Из жизни

Питон попытался проглотить сразу четырех поссумов и потерпел неудачу

В Австралии питон четыре часа пытался проглотить убитого поссума и потерпел неудачу

Кадр: Headass / YouTube

В Австралии ромбический питон убил поссума с детенышами, но потерпел неудачу, когда начал их глотать. Об этом сообщает Newsweek.

Змею длиной 1,3 метра нашли, когда она пыталась проглотить сразу четырех поссумов: взрослую особь и четырех детенышей, которые находились у нее в сумке. Змеелов из Брисбена опубликовал снимки с животными в соцсетях.

По словам змеелова, питон не оставлял попыток проглотить добычу в течение четырех часов, однако поссум с детенышами оказался слишком крупным. В итоге змея не смогла с ними справиться и осталась голодной.

Змеелов вытащил детенышей из сумки погибшего поссума, но все они оказались мертвы. «Мы отнесли поссумов в кусты, чтобы их могли съесть другие животные», — отметил специалист.

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Поссумы — сумчатые животные, которые водятся в Австралии. По большей части питаются растениями, но могут быть всеядными, особенно в городах. Поссумы вырастают до 58 сантиметров в длину и весят до 4,5 килограммов.

Ромбические питоны бывают до трех метров в длину. Они не ядовиты, хотя их укус может быть болезненным. Эти рептилии душат добычу, обвиваясь вокруг, а затем проглатывают ее. Как правило, питаются небольшими млекопитающими и ящерицами.

Ранее сообщалось, что вблизи австралийского пляжа Шелли-Бич в пригороде Сиднея женщина сняла на видео крупного ромбического питона, который свесился с ветки дерева и поедал поссума. На записи видно, что змея целиком проглотила свою добычу.

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Алиса Дмитриева
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