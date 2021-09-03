Огромный питон целиком проглотил кольцехвостого поссума и попал на видео

Ромбический питон в Австралии целиком проглотил поссума и попал на видео

Вблизи австралийского пляжа Шелли-Бич в пригороде Сиднея женщина сняла на видео крупного ромбического питона, который свесился с ветки дерева и поедал поссума. Запись с рептилией она опубликовала в Instagram.

Люси Моррис забралась на холм вблизи пляжа и увидела на дереве крупного ромбического питона. Она сняла рептилию на мобильный телефон.

На записи видно, что змея целиком проглотила кольцехвостого поссума. Из пасти питона торчит только хвост жертвы.

Большинство пользователей соцсети пришли к выводу, что добычей питона стал именно поссум. Некоторые предположили, что это была крупная крыса, небольшой валлаби или даже кошка. Многие пользователи отметили, что тоже видели ромбических питонов в этой местности.

Ромбические питоны вырастают до трех метров в длину. Они не ядовиты, хотя их укус может быть болезненным. Эти рептилии душат добычу, обвиваясь вокруг нее, а затем проглатывают. Как правило, они питаются небольшими млекопитающими и ящерицами.

Ранее сообщалось, что трехметровый питон в Сингапуре проглотил домашнюю собаку на глазах у ее хозяйки. Владелица шпица была настолько шокирована, что в течение пяти минут не могла пошевелиться.