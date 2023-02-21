Россиянка втирала шестилетней дочери в кожу соль и избивала ее ремнем

В Красноярске россиянку отправили в СИЗО за истязания шестилетней дочери

В Красноярске россиянку отправили в СИЗО за истязания шестилетней дочери. Об этом во вторник, 21 февраля, Ленте.ру рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, женщина неоднократно издевалась над ребенком в период с сентября 2022 года по 14 ноября 2022-го. Каждый раз испытывая раздражение от поведения девочки, она сильно избивала ее ремнем и втирала соль в кожные покровы, тем самым причиняя ребенку физические и психологические страдания. СКР возбудил дело по статье 117 («Истязания несовершеннолетнего») УК РФ.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах региона, о случившемся стало известно благодаря неравнодушным соседям, которые сообщили о происходящем в прокуратуру. Девочка изъята из семьи.

11 января сообщалось, что в Архангельской области суд рассмотрит дело 32-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании шестилетней дочери.

