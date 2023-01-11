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09:54, 11 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за избиение маленькой дочери до кровоподтеков за непослушание

Под Архангельском осудят регулярно избивавшего 6-летнюю дочь за непослушание отца

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В Архангельской области суд рассмотрит дело 32-летнего местного жителя об истязании шестилетней дочери. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с августа 2021 по август 2022 года пьяный отец регулярно бил ребенка, если она его не слушалась.

Отмечается, что на голове у девочки заметили кровоподтеки, после чего было возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и статьи 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ.

Ранее стало известно, что на Кубани судят супругов, забивших пятилетнего мальчика до смерти деревянным массажером.

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Екатерина Власова
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