В Польше предположили мирное решение украинского конфликта в 2023 году

Польский генерал Стружик: конфликт на Украине может завершиться мирно в этом году

Польский генерал, бывший замглавы разведки НАТО Ярослав Стружик в эфире радио RMF FM предположил, что конфликт на Украине может завершиться дипломатическим урегулированием в этом году.

По его мнению, в определенный момент какие-либо мирные решения окажутся на столе для переговоров, и они могут появиться в 2023 году.

«Опыт показывает, что почти никакая война не заканчивается так, как мы ожидаем. Будь то Афганистан, Ирак или даже какие-то балканские решения, оспариваются и по сей день», — добавил Стружик.

Также генерал усомнился в способности Украины вернуть Крым. «По моей твердой оценке, страшно трудно будет вернуть Крым», — сказал экс-разведчик.

