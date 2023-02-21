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16:04, 21 февраля 2023Мир

Бывший генерал разведки НАТО усомнился в возможности Украины вернуть Крым

Экс-замглавы разведки НАТО Стружик усомнился в возможности Украины вернуть Крым

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Украина вряд ли сможет вернуть Крым. С таким заявлением выступил бывший замглавы разведки НАТО генерал Ярослав Стружик в эфире радио RMF FM.

«По моей твердой оценке, страшно трудно будет вернуть Крым», — сказал экс-разведчик, добавив, что он был бы «даже близок к утверждению, что это невозможно».

По словам Стружика, все военные конфликты развиваются непредсказуемо, а их исход оспаривается долгие годы. Генерал подчеркнул, что российская спецоперация на Украине не является исключением. «В какой-то момент какие-то решения будут положены на стол, дипломатические решения о перемирии появятся еще в этом году», — предположил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина, планируя в феврале 2022 года провести карательную акцию в Донбассе, следующей целью для ударов ставила Крым и Севастополь.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Глеб Бажуткин
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