Путин заявил о планах Украины нанести удар по Крыму и Севастополю

Путин заявил, что после атаки на Донбасс Киев хотел нанести удары по Крыму и Севастополю

Украина, планируя в феврале 2022 года провести карательную акцию в Донбассе, следующей целью для ударов ставила Крым и Севастополь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции в Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты», — сказал Путин.

Он вспомнил, как по Донецку наносили удары с воздуха, а в 2015 году была предпринята попытка прямой атаки на республики Донбасса. Украина, по словам президента, продолжала блокаду, обстрелы и террор в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), что полностью противоречит принятым международным документам.

Путин обвинил Украину в начале боевых действий, подчеркнув, что это она «развязала войну», а Россия использует силу, чтобы ее остановить.

В марте 2022 года президент уже заявлял, что наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени. Он добавлял, что Украина целенаправленно готовилась к подобному сценарию, а западные страны и США поощряли это.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.