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Путин заявил о предотвращении Россией наступления Киева на Донбасс и Крым

Путин заявил, что Россия предотвратила украинское наступление на Крым и Донбасс
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени. Россия предотвратила это, заявил на совещании по мерам поддержки регионов президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым было только вопросом времени, и наши вооруженные силы сорвали эти планы», — сказал Путин.

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Он добавил, что Украина целенаправленно готовилась к подобному сценарию. Киев поощряют США и ряд западных стран, подчеркнул глава государства.

О планах наступления украинских войск на Донбасс в марте 2022 года ранее сообщили в Минобороны России. По словам представителя ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова, в секретных документах особое внимание уделяется тщательному отбору боевиков.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.

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Анастасия Шейкина
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