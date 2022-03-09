Минобороны опубликовало секретные документы Украины о наступлении на Донбасс

Вооруженные силы России обнаружили секретные документы командования нацгвардии Украины, которые подтверждают подготовку Киевом наступления на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в марте 2022 года. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В опубликованном документе предписано обеспечить нацгвардейцев наглядной агитацией, флагами, информационно-пропагандистскими материалами и полиграфической продукцией для размещения в лагерях и в местах проведения операции. Такие указания было поручено исполнить заместителю командующего Национальной гвардии Украины до 23 января 2022 года.

В министерстве обороны России подчеркнули, что особое внимание в секретном приказе уделяется тщательному отбору боевиков. «Обращаю внимание — целых 5 абзацев, 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации», — сказал Конашенков.

Он добавил, что документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений украинской нацгвардии.

Ранее Минобороны России сообщило об обнаружении на Украине сети из 30 биолабораторий, которые выполняют заказы США. Из-за их деятельности и реформы здравоохранения на Украине в стране зафиксировали рост особо опасных инфекционных заболеваний — туберкулеза, дифтерии, кори и краснухи.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цель операции «в идеале — освободить Украину, зачистить ее от нацистов и пронацистски настроенных людей и идеологий».