В Росрыболовстве признали многомиллиардные убытки от строительства судов

Росрыболовство: убыток верфей от строительства судов составляет около 42 миллиардов рублей

Суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба «огромный» и составляет около 42 миллиардов рублей, признал в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что проблемы начались еще до санкций, и «в какой-то степени их можно оправдать пандемией». При этом в большей степени сложности связаны с тем, что предприятия судостроения взяли заказы, но договорные обязательства с рыбаками «прописали плохо и просчитались», пояснил Шестаков.

Чтобы решить проблему убытков, возможно, придется вводить «какую-то программу финансового оздоровления» верфей, сказал он.

Ранее сообщалось, что предприятиям Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не хватает десятков миллиардов рублей для строительства рыболовецких судов в рамках государственной программы «квоты под киль». При этом идти на дополнительные расходы некому — платить не хотят ни заказчики, ни сами верфи.