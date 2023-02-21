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11:51, 21 февраля 2023Экономика

В Росрыболовстве признали многомиллиардные убытки от строительства судов

Росрыболовство: убыток верфей от строительства судов составляет около 42 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

Суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба «огромный» и составляет около 42 миллиардов рублей, признал в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что проблемы начались еще до санкций, и «в какой-то степени их можно оправдать пандемией». При этом в большей степени сложности связаны с тем, что предприятия судостроения взяли заказы, но договорные обязательства с рыбаками «прописали плохо и просчитались», пояснил Шестаков.

Чтобы решить проблему убытков, возможно, придется вводить «какую-то программу финансового оздоровления» верфей, сказал он.

Ранее сообщалось, что предприятиям Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не хватает десятков миллиардов рублей для строительства рыболовецких судов в рамках государственной программы «квоты под киль». При этом идти на дополнительные расходы некому — платить не хотят ни заказчики, ни сами верфи.

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Платон Щукин
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