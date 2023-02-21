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05:46, 21 февраля 2023Мир

Экс-дипломат заявил о недоверии большей части мира к Западу

Экс-дипломат Махбубани заявил о недоверии большей части мира Западу в украинском конфликте
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Сингапурский экс-дипломат, научный сотрудник Института азиатских исследований NUS Кишор Махбубани напомнил, что большинство стран отказались вводить санкции против России. Об этом он заявил в статье для SCMP.

Махбубани объяснил, что большая часть стран мира — 85 процентов государств — не стали вводить ограничения против Москвы, поскольку они испытывают недоверие к Западу в украинском конфликте и не верят в «черно-белую» версию кризиса.

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«Большинство беспристрастных наблюдателей украинского кризиса считают, что конфликта можно было избежать. По иронии судьбы те, кто громче всех предостерегал НАТО от бесконечного продвижения и приближения к границам России, были одними из лучших западных стратегических умов — Джордж Кеннан, Оуэн Харрис и Генри Киссинджер», — подчеркнул Махбубани.

Стратегия полной победы Украины не входит в интересы глобального Юга, который вид мир с Россией как независимый полюс. По мере развития событий симпатия в Москве растет, поскольку она сражается с превосходящей ее возможности экономикой Запада.

Ранее в России объяснили причину провала Запада на Мюнхенской конференции по безопасности. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад не убедит глобальный Юг в наличии «российской угрозы»

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Марина Совина
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