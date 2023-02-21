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02:34, 21 февраля 2023Россия

Пушков объяснил причину фиаско Запада в Мюнхене

Сенатор Пушков заявил, что Запад не убедит глобальный Юг в наличии «российской угрозы»
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Пресс-служба Совета Федерации России

Сенатор Алексей Пушков ответил на статью британской газеты Financial Times, в которой утверждается, что выступления Запада об украинском конфликте на Мюнхенской конференции по безопасности не отразились на коллегах из стран глобального Юга. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков привел позицию издания, согласно которой западные политики использовали форум в Мюнхене, чтобы убедить мир в опасности украинского кризиса, но «мало что свидетельствует о том, что этот посыл был услышан». Пушков назвал это мнение верным и заявил, что Запад не убедит глобальный Юг в наличии «российской угрозы».

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«Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она — его ценный партнер. Более того: от России не исходила и не исходит угрозы и для Запада, что не раз признавал, например, президент Финляндии, и постоянно подчеркивает [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан», — объяснил он.

Сенатор добавил, что Запад ведет необъявленную войну против Москвы и именно он не дал ей гарантии безопасности. Пушков заключил, что «российской угрозы» «просто не существует».

Ранее Пушков прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым. По мнению Пушкова, министр «в очередной раз опозорилась».

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Марина Совина
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