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01:00, 20 февраля 2023Россия

Пушков прокомментировал слова Бербок о России

Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок про поворот России на 360 градусов
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на 360 градусов.

По его словам, министр «в очередной раз опозорилась». Сенатор подчеркнул, что разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку. «На что ей справедливо указывают немецкие пользователи сетей, окончившие среднюю школу», — написал он.

Ранее глава ведомства в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым. В частности, она сравнила Россию и Германию. По ее словам, Берлин повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву.

Немецкие пользователи сети раскритиковали слова Бербок. Они напомнили про другие нелепые высказывания министра, в частности про «химический элемент Кобольд», «немецкую колонию Нигерию» и «страны, находящиеся на отдалении в сотни тысяч километров».

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Марина Совина
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