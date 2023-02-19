Немцы рассказали о стыде после слов Бербок о России
Немецкие пользователи сети раскритиковали слова МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на 360 градусов. Свои мнение они высказали под видео с ее заявлением в Twitter-аккаунте журналиста Манафа Хассана.
Речь идет о заявлении дипломата, будто Берлин «повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву». В то же время глава МИД ФРГ заявила, что обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе невозможно, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов».
@Twitzelman напомнил про другие нелепые высказывания министра, в частности про «химический элемент Кобольд», «немецкую колонию Нигерию» и «страны, находящиеся на отдалении в сотни тысяч километров». Он вынес вердикт, что Бербок слабо разбирается в географии, химии, математике и истории.
@JackShepardi, наоборот, поиронизировал, что пробелы в математике, немецком и английском языках не являются препятствием для нахождения на высоком посту. @Tevsa сказал, что все допускают ошибки. Впрочем, тут же добавил он, Бербок ошибается слишком часто и «создается впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы».
@thebestofnorge предположил, что Бербок просто повторяла речь, которую спичрайтер сознательно подготовил для нее с ошибками. @burschesvejk признался, что ему было «физически больно» слушать эти слова.
@schleudergefahr отметил, что даже если бы министр правильно сказала «180 градусов», это заявление его бы напугало. По его словам, сейчас в Германии есть лишь политики, которые либо не продумывают выигрышный сценарий до конца, либо не умеют мыслить стратегически, либо не обладают навыками дипломатии.