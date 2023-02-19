Немцы рассказали о стыде после слов Бербок о России

Немецкие пользователи сети раскритиковали слова Бербок про поворот Москвы на 360 градусов

Немецкие пользователи сети раскритиковали слова МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на 360 градусов. Свои мнение они высказали под видео с ее заявлением в Twitter-аккаунте журналиста Манафа Хассана.

Речь идет о заявлении дипломата, будто Берлин «повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву». В то же время глава МИД ФРГ заявила, что обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе невозможно, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов».

@Twitzelman напомнил про другие нелепые высказывания министра, в частности про «химический элемент Кобольд», «немецкую колонию Нигерию» и «страны, находящиеся на отдалении в сотни тысяч километров». Он вынес вердикт, что Бербок слабо разбирается в географии, химии, математике и истории.

@JackShepardi, наоборот, поиронизировал, что пробелы в математике, немецком и английском языках не являются препятствием для нахождения на высоком посту. @Tevsa сказал, что все допускают ошибки. Впрочем, тут же добавил он, Бербок ошибается слишком часто и «создается впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы».

@thebestofnorge предположил, что Бербок просто повторяла речь, которую спичрайтер сознательно подготовил для нее с ошибками. @burschesvejk признался, что ему было «физически больно» слушать эти слова.

@schleudergefahr отметил, что даже если бы министр правильно сказала «180 градусов», это заявление его бы напугало. По его словам, сейчас в Германии есть лишь политики, которые либо не продумывают выигрышный сценарий до конца, либо не умеют мыслить стратегически, либо не обладают навыками дипломатии.

