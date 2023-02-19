Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:49, 19 февраля 2023Интернет и СМИ

Немцы рассказали о стыде после слов Бербок о России

Немецкие пользователи сети раскритиковали слова Бербок про поворот Москвы на 360 градусов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Немецкие пользователи сети раскритиковали слова МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на 360 градусов. Свои мнение они высказали под видео с ее заявлением в Twitter-аккаунте журналиста Манафа Хассана.

Речь идет о заявлении дипломата, будто Берлин «повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву». В то же время глава МИД ФРГ заявила, что обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе невозможно, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов».

@Twitzelman напомнил про другие нелепые высказывания министра, в частности про «химический элемент Кобольд», «немецкую колонию Нигерию» и «страны, находящиеся на отдалении в сотни тысяч километров». Он вынес вердикт, что Бербок слабо разбирается в географии, химии, математике и истории.

@JackShepardi, наоборот, поиронизировал, что пробелы в математике, немецком и английском языках не являются препятствием для нахождения на высоком посту. @Tevsa сказал, что все допускают ошибки. Впрочем, тут же добавил он, Бербок ошибается слишком часто и «создается впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы».

@thebestofnorge предположил, что Бербок просто повторяла речь, которую спичрайтер сознательно подготовил для нее с ошибками. @burschesvejk признался, что ему было «физически больно» слушать эти слова.

@schleudergefahr отметил, что даже если бы министр правильно сказала «180 градусов», это заявление его бы напугало. По его словам, сейчас в Германии есть лишь политики, которые либо не продумывают выигрышный сценарий до конца, либо не умеют мыслить стратегически, либо не обладают навыками дипломатии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России оценили беспилотник ТрАМП
Немцы рассказали о стыде после слов Бербок о России
США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей
Власти США обсуждали с Илоном Маском использование Starlink на Украине
Спрогнозировано подорожание продуктов на мировом рынке в текущем году
Стало известно о самых мистических местах одного из российских городов
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из «Солнцепека»
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Стало известно о желании пригласить Зеленского на саммит G7 в Японии
Аналитик предупредил о стремлении США развязать новую войну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.