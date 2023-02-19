Бербок заявила о счастье для мира в случае поворота Москвы на «360 градусов»

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, Бербок сравнила Россию и Германию. По ее словам, Берлин повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву. «Поэтому я и говорю — можно измениться на 360 градусов, стоит только захотеть», — добавила она. В то же время глава МИД ФРГ заявила, что обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе невозможно, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов».

Президент Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу Анналена Бербок Глава МИД Германии

Помимо этого, в ходе своей речи Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины. «Все требования отдать занятые области, сдать Украину означали бы поощрение этой войны», — заявила она, заверив, что Германия «не будет этого делать».

В России оценили уровень познаний Бербок в геометрии

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на слова Анналены Бербок, назвав веселым тот факт, что «столь невежественные люди управляют Европой». «Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней», — пояснил политик.

Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции Дмитрий Медведев Зампредседателя Совбеза России

Оценила высказывание коллеги из Германии и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, если Бербок «не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при ее правлении, нет».

Бербок делала скандальные заявления и ранее

24 января глава МИД ФРГ заявила о «войне против России», выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Министр призвала бороться против России, поставляя Украине больше вооружений.

Позже в МИД Германии уточнили, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. Как пояснил представитель ведомства Кристиан Вагнер, Бербок хотела подчеркнуть намерения Евросоюза, НАТО и стран «Большой семерки» выступать единым фронтом против «российской агрессии». Несмотря на это, глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла потребовал уволить Анналену Бербок из-за ее высказывания.

После высказывания Бербок Дмитрий Медведев назвал ее абсолютной и полезной дурой, а также удивился откровенности министра. Член Совета Федерации Алексей Пушков, в свою очередь, напомнил, что есть ошибки, которые нельзя исправить, и в истории Германии таковых было немало. А Мария Захарова призвала коллегу «перестать заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия».

Через какое-то время и сама министр признала, что ее слова о европейских странах, которые ведут войну против России, были ошибкой. «Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет"», — объяснила она свои слова.