В Германии потребовали уволить главу МИД из-за слов о «войне против России»

Лидер АдГ Крупалла призвал уволить главу МИД ФРГ Бербок из-за слов о войне против России

Своим непрофессиональным поведением министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поставила под угрозу существование страны, заявил глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. В размещенном на сайте политсилы официальном заявлении депутат раскритиковал Бербок за слова о «войне против России» и потребовал ее уволить.

Обращаясь к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, Крупалла призвал его «быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией», а также отправить Бербок в отставку.

Ранее Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

В МИД России также не оставили без внимания заявление Бербок — официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что страны НАТО оказались полностью втянуты в противостояние с Россией и оно идет по нарастающей.