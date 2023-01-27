МИД Германии прокомментировал слова Бербок о «войне Европы против России»

В МИД ФРГ заявили, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта

Министерство иностранных дел Германии, комментируя заявление главы ведомства Анналены Бербок, заявило, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Бербок призвала Европу с«овместно выступить против этой войны».

«Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону… которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта», — пояснили в МИД.

Бербок ранее говорила о войне Запада против России, однако призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Немецкие и другие политики неоднократно настаивали, что не хотят непосредственно принимать участие в боях на Украине.