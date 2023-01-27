Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 27 января 2023Мир

МИД Германии прокомментировал слова Бербок о «войне Европы против России»

В МИД ФРГ заявили, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта

Фото: M. Popow / IMAGO / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Германии, комментируя заявление главы ведомства Анналены Бербок, заявило, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Бербок призвала Европу с«овместно выступить против этой войны».

«Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону… которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта», — пояснили в МИД.

Бербок ранее говорила о войне Запада против России, однако призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Немецкие и другие политики неоднократно настаивали, что не хотят непосредственно принимать участие в боях на Украине.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
В России захотели запретить продажу безникотиновых смесей онлайн
МИД Германии прокомментировал слова Бербок о «войне Европы против России»
Мужчина устал быть человеком и стал волком
90-летнюю пенсионерку с отеком легких спасли в Подмосковье
Стрелков ответил на призыв Рогозина «отправиться на передовую»
Россиянку оштрафовали из-за сообщения в родительском чате
Пушков прокомментировал заявления США об условиях смягчения санкций
В Совфеде заявили об удивлении и раздражении из-за слов Нуланд о санкциях
ЕС предложил ввести новые санкции против Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.