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13:38, 27 января 2023Мир

В МИД России заявили об идущем по нарастающей противостоянии с НАТО

Представитель МИД Захарова заявила, что противостояние НАТО с Россией идет по нарастающей
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Страны НАТО оказались полностью втянуты в противостояние с Россией, и оно идет по нарастающей, отметила в ходе брифинга в пятницу, 27 января, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

Комментируя недавние высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, дипломат указала, что гражданам стран-членов Североатлантического альянса стоит осознавать тот факт, что блок полностью втянут в противостояние с Россией, и это противостояние идет по нарастающей.

Ранее Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг уверял, что альянс не желает быть стороной конфликта на Украине. «Мы не посылаем в Украину свои войска или самолеты НАТО. Но мы поддерживаем их оборудованием (...). Конечно, всегда есть опасность эскалации. Именно поэтому так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса», — подчеркнул он.

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Варвара Кошечкина
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