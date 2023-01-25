Столтенберг заверил в нежелании НАТО быть стороной конфликта на Украине

Столтенберг: НАТО не собирается отправлять войска на Украину и быть стороной конфликта

Североатлантический альянс не собирается отправлять свои войска и технику на Украину. О нежелании быть стороной российско-украинского конфликта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Die Welt.

«НАТО не является стороной войны и останется таковой. Мы не посылаем в Украину свои войска или самолеты НАТО. Но мы поддерживаем их оборудованием (...). Конечно, всегда есть опасность эскалации. Именно поэтому так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса. Поэтому мы посылаем сигнал Москве, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — заверил Столтенберг.

Ранее генсек признал наличие проблем у альянса из-за предоставления военной помощи Украине. При этом генсек отметил, что НАТО нужно пополнить собственные оружейные запасы также для того, чтобы продолжить поставки Киеву. По его словам, именно поэтому Североатлантический альянс расширил сотрудничество с промышленностью.