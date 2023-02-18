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22:47, 18 февраля 2023Мир

Захарова оценила возможность обеспечить безопасность Германии при Бербок

Захарова: безопасности в ФРГ не будет, пока Бербок не выучит хоть один школьный предмет
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность обеспечить безопасность Германии при нынешней главе МИД ФРГ Анналене Бербок. Об этом она написала в Telegram.

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при ее правлении, нет», — констатировала Захарова.

18 февраля Бербок в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила о том, что поворот России на «360 градусов» осчастливит мир. Политический деятель сравнила две страны, сказав, что ее государство повернулось на 360 градусов, перестав держать нейтралитет и начав поставку оружия Киеву.

На слова главы немецкого МИД уже отреагировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он иронично назвал Бербок «знатоком геометрии» и пообещал, что Москва будет придерживаться своей позиции.
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Марина Совина
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