Захарова: безопасности в ФРГ не будет, пока Бербок не выучит хоть один школьный предмет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность обеспечить безопасность Германии при нынешней главе МИД ФРГ Анналене Бербок. Об этом она написала в Telegram.

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при ее правлении, нет», — констатировала Захарова.

18 февраля Бербок в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила о том, что поворот России на «360 градусов» осчастливит мир. Политический деятель сравнила две страны, сказав, что ее государство повернулось на 360 градусов, перестав держать нейтралитет и начав поставку оружия Киеву.

На слова главы немецкого МИД уже отреагировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он иронично назвал Бербок «знатоком геометрии» и пообещал, что Москва будет придерживаться своей позиции.

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