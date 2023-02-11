В Совфеде ответили на признание Бербок ошибочными слов о «войне против России»

Сенатор Пушков напомнил главе МИД ФРГ Бербок, что есть ошибки, которые нельзя исправить

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале ответил на признание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что ее слова о «войне против России» были ошибочными.

Сенатор напомнил, что есть ошибки, которые нельзя исправить, и в истории Германии таковых было немало.

«После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что "не ошибается лишь тот, кто не живет". Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить», — написал Пушков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германского министра иностранных дел не заниматься эскалацией кризиса, которая «ведет к убийствам людей из западного оружия».

До этого в интервью газете Tagesspiegel Бербок объяснила свои слова «о войне против России» пословицей «не ошибается лишь тот, кто не живет».

