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16:06, 11 февраля 2023Мир

Захарова ответила на признание Бербок ошибочными слов о «войне против России»

Захарова призвала главу МИД ФРГ Бербок не заниматься эскалацией кризиса

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая признала ошибкой слова о европейских странах, которые ведут войну против России.

В интервью газете Tagesspiegel Бербок объяснила свои слова «о войне против России» пословицей «Не ошибается лишь тот, кто не живет».

«Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия», — ответила на слова министра Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на протяжении восьми лет Украина, которую поддерживала Германия, уничтожал мирное население Донбасса. Для того, чтобы остановить кровопролитие и предотвратить угрозу перерастания конфликта в мировую войну, была начата спецоперация.

«И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая все это в масштабную бойню. Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймете. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую», — заключила Захарова.

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Варвара Кошечкина
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