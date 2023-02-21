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09:50, 21 февраля 2023Культура

Отец Рианны узнал о беременности дочери на Супербоуле

Отец Рианны Роберт Фенти узнал о беременности дочери во время шоу по случаю Супербоула

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Отец барбадосской певицы Рианны Рональд Фенти узнал о беременности дочери во время шоу по случаю Супербоула. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что Фенти был так же удивлен, как и все зрители, когда певица продемонстрировала округлившийся живот во время шоу. «Боже мой! Моя малышка выглядит беременной», — сказал он, сидя на трибунах. Мужчина также выразил надежду, что на этот раз исполнительница родит девочку.

Сообщается, что у Рианны, урожденной Робин Рианна Фенти, на протяжении многих лет были непростые отношения с отцом.

Ранее беременная Рианна вспомнила свои «безумные» первые дни материнства. Она назвала жизнь с маленьким сыном «выносом мозга». «Ты не спишь. Совсем. Даже если бы ты хотел. Чувак, ты по большей части просто зомби. Ты просто делаешь движения, и даже тогда у тебя паранойя», — поделилась Рианна. Певица также сказала, что им было некому помочь: «Это были только мы как родители и наш ребенок».

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Варвара Кошечкина
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