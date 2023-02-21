Знаменитые каналы Венеции обмелели и утонули в грязи из-за сильных отливов

В Венеции из-за антициклона и отливов обмелели каналы, водные такси стоят у причалов

Из-за сильных отливов на водных путях Венеции всемирно известные каналы города превратились в канавы, а гондолы и водные такси утонули в «море» грязи. Об этом пишет La Repubblica.

Сообщается, что отливы значительно нарушили повседневную жизнь знаменитого итальянского города: водные автобусы и другие суда уже несколько дней не могут перемещаться по обмелевшим каналам, водные машины скорой помощи также стоят у причалов и не могут добраться до тех, кто в них нуждается. Низкий уровень воды также вызвал массовую гибель рыбы и обнажил древние фундаменты многих зданий.

Более того, отлив также повлиял на городской карнавал, на который приехали более 100 тысяч туристов. Отмечается, что уровень воды в Венеции упал на 66 сантиметров ниже среднего уровня моря. Синоптики связывают это явление с антициклоном, который затянулся над севером Италии.

В октябре 2022 года двое туристов из Франции отвязали припаркованную на ночь гондолу в Венеции и отправились кататься по Гранд-каналу. В полицию на нарушителей порядка заявили сотрудники одной из гостиниц — они обратили внимание, что угонщики плыли на гондоле на манер байдарки или каноэ, загребая через борт.