Двое туристов угнали гондолу в Венеции и нарвались на штраф в 15 тысяч евро

Полиция Венеции задержала двоих молодых людей из Франции за угон гондолы

В Венеции двое туристов из Франции угнали гондолу и нарвались на штраф в размере 15 тысяч евро (примерно 897,5 тысячи рублей). Об этом пишет издание Corriere del Veneto.

Уточняется, что молодые люди возрастом около 20 лет отвязали припаркованную на ночь гондолу и решили прокатиться по Гранд-каналу, через час нарушителей порядка заметили сотрудники одной из гостиниц. По их словам, они обратили внимание на необычный ход лодки: угонщики плыли на гондоле на манер байдарки или каноэ, загребая через борт.

Полиция Венеции задержала французов, теперь владелец лодки планирует через суд потребовать от хулиганов компенсации убытков, которые, по его оценкам, составляют от 10 до 15 тысяч евро (от 598 до 897 тысяч рублей). Мужчина отметил, что туристы во время катания выбросили в воду не только декор гондолы, но и документы, из-за чего он временно не может вернуться к работе. По словам гондольера, больше всего его расстроил смех молодых людей и отсутствие извинений после ареста.

Ранее бортпроводница авиакомпании La Azafata из Аргентины рассказала пользователям сети в TikTok о необычных штрафах, которые недавно ввели в Венеции. Так, за выброс мусора на землю отдыхающим грозит штраф в 350 евро (20,9 тысячи рублей), а за кормление голубей и чаек в городе туристам придется заплатить от 25 до 500 евро (от 1,5 тысячи рублей до 30,6 тысячи рублей).

