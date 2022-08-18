Очередное ограничение для туристов в Венеции высмеяли в сети

В Венеции за кормление голубей туристам грозит штраф до 30 тысяч рублей

Стюардесса из Аргентины, работающая в компании La Azafata, рассказала своим подписчикам в TikTok о необычных штрафах, которые недавно ввели в Венеции. В сети высмеяли очередные нововведения, отмечает The Mirror.

В публикации говорится, что за кормление голубей и чаек в городе туристам грозит штраф от 25 до 500 евро (от 1,5 тысячи рублей до 30,6 тысячи рублей). Также запрещается бросать мусор на землю, за это могут взыскать 350 евро (22 тысячи рублей).

Отмечается, что путешественникам и местным жителям нельзя сидеть на земле, ступеньках, возле памятников или на берегу канала. В противном случае придется заплатить от 100 до 200 евро (от 6,1 тысячи рублей до 12,2 тысячи рублей).

По городу также запрещено кататься на роликах и велосипеде, нарушителей могут оштрафовать на 100 евро (6,1 тысячи рублей). Помимо этого, нельзя купаться и нырять в каналах.

Пользователи соцсетей высмеяли нововведения итальянских властей. «Все запрещено, я больше не хочу в Венецию», «Если смотреть в небо, то придется заплатить от 100 до 500 евро», — писали они. Однако нашлись и те, кто поддержал ограничения. «Отличные меры. Только так можно сохранить это место», — отреагировал один из комментаторов.

В начале июня туристка из США на самокате нанесла полуторамиллионный ущерб Испанской лестнице в Риме. Она попыталась съехать по ступенькам культового памятника итальянской столицы, а потом бросила самокат, который съехал вниз и повредил несколько ступенек мраморной лестницы. Путешественницу оштрафовали на 430 долларов (25,8 тысячи рублей), ей также пожизненно запретили приближаться к достопримечательности.