Туристка на самокате нанесла полуторамиллионный ущерб культовому памятнику Рима

Американка швырнула самокат по Испанской лестнице в Риме и повредила несколько ступеней

Американской туристке пожизненно запретили приближаться к Испанской лестнице в Риме после того, как девушка нанесла полуторамиллионный ущерб культовой достопримечательности. Видео и подробности произошедшего публикует Daily Mail.

Инцидент произошел 3 июня. Случайный прохожий снял на видео, как 28-летняя туристка из США со своим спутником пытаются спуститься на самокатах по Испанской лестнице, культовому памятнику итальянской столицы. В процессе девушка швырнула роллер, и девайс съехал по ступенькам — в результате падения средство передвижения повредило несколько порогов лестницы.

Благодаря кадрам с камер уличного видеонаблюдения, а также видеозаписям очевидца пару удалось задержать — туристов оштрафовали на 430 долларов (25,8 тысячи рублей), также им навсегда запретили посещать знаменитый памятник. По предварительным оценкам, ущерб мраморным ступеням Испанской лестницы оценили в 26 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей).