Россия одобрила выдачу полугодовых виз гражданам 19 стран по брони в отеле

Правительство опубликовало распоряжение о выдаче виз гражданам 19 стран по брони в отеле

Правительство России утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить полугодовую визу при предъявлении подтверждения брони в отеле. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно распоряжению 372-р, вносятся изменения в закон о въезде и выезде из России. Так, гражданам 19 стран будет одобрена выдача обыкновенной туристической визы на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином объекте размещения. В список попали такие страны как Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее в феврале сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Речь идет о документе, который дает возможность организованным туристам в группе от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам и без получения визы, а также находиться на ее территории до 15 дней.