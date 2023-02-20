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06:59, 20 февраля 2023Путешествия

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках

РБК: Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках
СюжетПандемия в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел России и Минэкономразвития.

Речь идет о документе, который был заключен между странами в феврале 2000 года. Соглашение дает возможность организованным туристам в группе от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам и без получения визы, а также находиться на ее территории до 15 дней.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит сообщил, что китайские туристы приедут в Москву 23 февраля впервые после пандемии. Он подчеркнул, что для всех представителей первой группы туристов были оформлены визы, так как «люди очень хотели ехать». Всего набралось 34 человека из города Гуанчжоу.

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Марина Совина
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