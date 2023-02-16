Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:15, 16 февраля 2023Путешествия

Названа дата возвращения китайцев в Москву

Первая группа китайских туристов приедет в Москву 23 февраля

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Китайские туристы приедут в Москву 23 февраля впервые после пандемии. Дату возвращения жителей Поднебесной назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит в беседе с агентством «Интерфакс».

По его словам, для всех представителей первой группы туристов были оформлены визы, поскольку «люди очень хотели ехать». Всего набралось 34 человека из города Гуанчжоу. В Москве их ожидает экскурсия по городу, метро, балет в Кремлевском дворце съездов, а затем путешественники отправятся в Санкт-Петербург на два дня.

Материалы по теме:
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

«Затем возвращаются в Москву, осматривают Коломенское, Троице-Сергиеву Лавру и вечером 2 марта вылетают домой», — заключил Флит.

Власти Китая с 6 февраля возобновили туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. В Министерстве культуры и туризма КНР рассказали, что туристические агентства и онлайн-компании в экспериментальном режиме запустят организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет плюс отель» для граждан Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов
Выявлено влияние алкоголя во время беременности на форму лица детей
Ведущую «Давай поженимся!» назвали героиней после интервью со звездой КВН
Беременная Рианна назвала первые дни материнства «выносом мозга»
В Польше устроили протест против ввоза украинского зерна
Жираф застрял в воротах вольера и погиб
Избившего сотрудницу подмосковного пункта Wildberries мигранта задержали
Названа дата возвращения китайцев в Москву
Грузовик протаранил 16 авто на российской трассе и попал на видео
Турецкие банки ограничили бесконтактную оплату по картам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.