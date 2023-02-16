Названа дата возвращения китайцев в Москву

Первая группа китайских туристов приедет в Москву 23 февраля

Китайские туристы приедут в Москву 23 февраля впервые после пандемии. Дату возвращения жителей Поднебесной назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит в беседе с агентством «Интерфакс».

По его словам, для всех представителей первой группы туристов были оформлены визы, поскольку «люди очень хотели ехать». Всего набралось 34 человека из города Гуанчжоу. В Москве их ожидает экскурсия по городу, метро, балет в Кремлевском дворце съездов, а затем путешественники отправятся в Санкт-Петербург на два дня.

«Затем возвращаются в Москву, осматривают Коломенское, Троице-Сергиеву Лавру и вечером 2 марта вылетают домой», — заключил Флит.

Власти Китая с 6 февраля возобновили туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. В Министерстве культуры и туризма КНР рассказали, что туристические агентства и онлайн-компании в экспериментальном режиме запустят организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет плюс отель» для граждан Китая.