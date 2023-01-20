Китайцам снова разрешили путешествовать по миру

Министерство культуры и туризма Китая с 6 февраля разрешит гражданам поездки в 20 стран

Власти Китая с 6 февраля возобновляют туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. Об этом пишет ТАСС.

В Министерстве культуры и туризма КНР сообщили, что туристические агентства и онлайн-компании в экспериментальном режиме возобновят организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет плюс отель» для граждан Китая. Жителям Поднебесной снова станут доступны для посещения 20 стран мира.

Так, в списке разрешенных для путешествий направлений оказались Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

Ранее в январе российская авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы в китайский город Харбин из Хабаровска после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Полеты в Китай будут осуществляться раз в неделю, по понедельникам, в период с 6 февраля по 20 марта 2023 года.