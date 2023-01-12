Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:11, 12 января 2023Путешествия

Российская авиакомпания возобновила рейсы в Китай после трехлетнего перерыва

Авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы из Хабаровска в Харбин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы в КНР из международного аэропорта Хабаровска в китайский город Харбин после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Отмечается, что полеты в Китай будут осуществляться перевозчиком раз в неделю, по понедельникам, в период с 6 февраля по 20 марта 2023 года на воздушном судне Airbus A319 вместимостью 128 кресел. «В пути пассажиры проведут около часа 40 минут», — уточняется в сообщении.

Материалы по теме:
Замуж за устрицу Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Замуж за устрицуРоссиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
10 октября 2018
Пора валить Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Пора валитьОни плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
31 июля 2018

До этого «Аврора» выполняла только вывозные рейсы в Харбин.

Ранее в январе крупная китайская частная авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые рейсы из России в Китай. Перевозчик начал выполнение полетов из международного аэропорта Хабаровск в Харбин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
Стало известно о ночных взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Вяльбе нашла виновных в конфликте Большунова и Устюгова
Рост закредитованности россиян объяснили
Молдавский министр пообещал убрать российских миротворцев
Экс-посол США в России усомнился в слухах о здоровье Путина
Отец Шарлота рассказал о последней встрече с сыном на фоне новостей о его смерти
На улице в Подмосковье обнаружили разбросанные части тела мужчины
В США сравнили борьбу Зеленского за Бахмут с одержимостью Гитлера Сталинградом
В сети удивились внешности Филиппа Киркорова после пластики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.