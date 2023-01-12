Российская авиакомпания возобновила рейсы в Китай после трехлетнего перерыва

Авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы из Хабаровска в Харбин

Российская авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы в КНР из международного аэропорта Хабаровска в китайский город Харбин после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Отмечается, что полеты в Китай будут осуществляться перевозчиком раз в неделю, по понедельникам, в период с 6 февраля по 20 марта 2023 года на воздушном судне Airbus A319 вместимостью 128 кресел. «В пути пассажиры проведут около часа 40 минут», — уточняется в сообщении.

До этого «Аврора» выполняла только вывозные рейсы в Харбин.

Ранее в январе крупная китайская частная авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые рейсы из России в Китай. Перевозчик начал выполнение полетов из международного аэропорта Хабаровск в Харбин.

